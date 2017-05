Door: redactie

12/05/17 - 13u26 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

De minimale dienstverlening bij het spoor komt er dan wellicht toch, zij het in een lightversie. Zo zullen alle personeelsleden vier dagen voor een staking moeten laten weten of ze al dan niet komen werken. Dat staat in een voorontwerp van wet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR), schrijven de kranten van de Persgroep.