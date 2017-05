Vier aanhoudingen in dossier Nigeriaanse prostitutie

EB

12/05/17 - 12u06 Bron: Belga

© photo_news.

Vier van de vijf personen die gisteren opgepakt werden tijdens een grootscheepse politieactie tegen een Nigeriaans prostitutienetwerk, zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst. De vijfde is vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket.

De vier personen die aangehouden zijn, verschijnen aanstaande dinsdag voor de Brusselse raadkamer. De actie was gericht tegen een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie. Aan het hoofd zou een Nigeriaanse pooister staan die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier zou hebben opgewerkt. Haar organisatie zou zich onder meer kenmerken door de meedogenloze aanpak van jonge Nigeriaanse prostituees.



Gruwelijke voodooceremonie

Volgens de federale politie rekruteerde de Nigeriaanse pooister via haar eigen kanalen jonge meisjes vanuit Nigeria en liet die vervolgens naar Brussel smokkelen. Ze gebruikte daarvoor wel een techniek die internationaal wordt toegepast binnen het Nigeriaanse prostitutiemilieu. Meer bepaald worden de meisjes meestal geronseld in de regio 'Benin-City', waar hen een mooie toekomst wordt beloofd. Nadat ze een gruwelijke voodooceremonie hebben ondergaan waarbij ze zweren dat zij de pooister zullen gehoorzamen, worden de meisjes dan meestal in groep tot aan de kust van Libië getransporteerd door de Nigeriaanse trafikanten.



Eens aangekomen in Europa, worden zij bijna onmiddellijk wegwijs gemaakt in het plaatselijke prostitutiekwartier en dienen zij het oorspronkelijk afgesproken bedrag te verdienen als prostituee. In het Brusselse prostitutiekwartier zouden meisjes gedwongen worden om zich te prostitueren voor de afbetaling van een "schuld" van 45.000 euro. Bij ongehoorzaamheid van de meisjes of vluchtpogingen zouden de families van de meisjes in het thuisland Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood worden.



De Brusselse federale gerechtelijke politie kon een 30-tal slachtoffers van de organisatie identificeren en bevrijden.