Lichaam aangetroffen op campus VUB

Stephanie Romans

12/05/17 - 10u34 Bron: Eigen berichtgeving

© Mark Baert.

Brussel Op een werf aan een campus van de Vrije Universiteit Brussel is deze nacht een lichaam aangetroffen. Het parket beschouwt de zaak als een verdacht overlijden.

"Het labo van de federale politie en de wetsdokter zijn ter plaatse", aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. "De omstandigheden zijn ons nog volstrekt onduidelijk."



Verboden terrein

Het gaat alvast niet om een VUB-student. Dat zegt Sicco Witterman, woordvoerder van de VUB. "De man die deze nacht op de werf werd gevonden is geen professor, personeelslid of student van onze universiteit. Het is een onbekende die ons terrein heeft betreden." Hoe de man op de werf is kunnen geraken, is nog niet duidelijk. "De site is momenteel terrein van de onderaannemer en is hermetisch afgesloten voor bouwwerken." De man bevond zich dus op verboden terrein.