Lijnbus staat dwars na aanrijding: twee uur aanschuiven op E313

Door: redactie - Nina Bernaerts

12/05/17 - 09u17 Bron: Belga - Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Richting Antwerpen Op de E313 richting Antwerpen staat een kilometerslange file na een aanrijding tussen een lijnbus en een vrachtwagen in Wommelgem. Het is momenteel meer dan twee uur aanschuiven.

© Marc De Roeck.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden. De bus staat dwars over de snelweg, waardoor enkel de linkerrijstrook nog vrij is en er dus sprake is van zo goed als stapvoets verkeer. Aangezien het om een harmonicabus gaat, is het takelen volgens de hulpdiensten ook niet evident. Drie rijstroken zijn versperd.



Bij de aanrijding vielen gelukkig geen gewonden. De buschauffeur was erg onder de indruk van de feiten. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd. De veertigtal passagiers van de bus konden wat later overstappen op een andere bus die in de buurt was. Het ongeval verstoort echter wel de ochtendspits voor al het verkeer dat vanuit de Kempen of Hasselt richting Antwerpen moet.



Over langere afstand vanuit Nederland is de E19 via Breda een alternatief, vanuit Hasselt rij je beter om langs Brussel. Op de E313 sta je al stil van voor Massenhoven, op de E34 vanaf Zandhoven.