Daar is de minimale dienstverlening

DIETER DUJARDIN

12/05/17 - 03u00

© photo news.

Bij een spoorstaking moeten alle reizigers 24 uur op voorhand weten of hun trein rijdt of niet. Dat schrijft de wet op de minimumdienst voor die minister Bellot (MR) nu op de regeringstafel legt.

Het is het explosiefste symbooldossier op het spoor: de minimale of gegarandeerde dienstverlening. Die stond in 2014 al in het regeerakkoord, maar directies en vakbonden raakten er onderling niet uit. Nu komt mobiliteitsminister François Bellot zelf met een wet op de proppen, en deze krant kon er de hand op leggen.



De wet creëert eerder een kader dan een harde hand, maar vergt toch een aanscherping van de bedrijfscultuur. Voortaan zullen alle personeelsleden immers vier dagen voor een staking aan de NMBS of Infrabel moeten melden of ze zullen werken of niet. Lichten ze hun werkgever niet in óf liegen ze, dan volgt er een boete of vermaning. Op basis van het aantal werkwilligen zal de NMBS een alternatief vervoersplan uitwerken, zodat elke reiziger uiterlijk 24 uur voor de staking weet of zijn trein rijdt of niet.



Helemaal waterdicht is het systeem niet. Boze stakers kunnen zich nog altijd vastketenen aan de sporen, al staan daar tegenwoordig zware straffen op. Een mogelijkheid om personeel op te vorderen, biedt minister Bellot niet: het stakingsrecht blijft heilig. Toch wordt verwacht dat de vakbonden fel zullen reageren. In december kondigden ze al juridische acties aan als de regering zou doorzetten.