We lusten dan toch alcoholvrij bier

12/05/17 - 03u30

De verkoop van alcoholvrij bier maakt opgang in ons land. Hoewel het bierverbruik in z'n geheel stelselmatig terugvalt, slaat gerstenat zonder alcohol steeds meer aan bij de consument. Dat blijkt uit cijfers van AB InBev.

De brouwer - die 83,5% van de alcoholvrije biermarkt in België inpalmt - lanceerde eind vorig jaar Jupiler 0,0%, en dat drankje overtreft alle verwachtingen. "Steeds meer klanten vragen ernaar", klinkt het bij AB InBev. Zo zal Jupiler 0,0% eind mei al evenveel volume halen als voorganger Jupiler NA in een heel jaar. Toch blijven de verkochte hoeveelheden marginaal (minder dan 1%) in vergelijking met de totale bierconsumptie in ons land. "Maar het is wél een groeimarkt", benadrukt de brouwer.



