Nederlandse F-16's bewaken voor het eerst Belgisch luchtruim

11/05/17 - 22u18 Bron: ANP

Ter illustratie. © anp.

Voor het eerst bewaken Nederlandse F-16's het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg.

Sinds vandaag zijn twee gevechtsvliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden de komende vier maanden verantwoordelijk voor het luchtruim van de Benelux. Dat heeft defensie in Nederland gemeld. De F-16's gaan de lucht in als er van een burgertoestel een terroristische dreiging uitgaat. Onderschepping van buitenlandse of niet-geïdentificeerde militaire vliegtuigen is via het NAVO-verdrag geregeld.



De drie landen tekenden in 2015 een akkoord om hun luchtruim vanaf dit jaar gezamenlijk te bewaken. De eerste maanden bewaakten Belgische vliegtuigen het luchtruim van de Benelux. Luxemburg heeft geen gevechtsvliegtuigen. Nederland en België willen met deze werkwijze geld besparen en personeel vrijspelen voor andere taken.