"Aantal toestanden schaden vertrouwen in de politiek": Michel wil afspraken over grenzen van oppositie en meerderheid heen

11/05/17 - 21u00 Bron: Belga

Premier Charles Michel heeft de partijen in de Kamer vandaag opgeroepen om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen afspraken te maken rond politieke vernieuwing, liefst nog voor de zomer. Hij deed dat in reactie op kritiek dat de meerderheid op de rem staat in de werkgroep die zich over de kwestie buigt sinds het uitkomen van verschillende 'graaischandalen'.

"We moeten goed beseffen dat een aantal toestanden in België en elders zwaar afbreuk doen aan het vertrouwen van de burgers in de politieke instellingen", drukte Michel de Kamerleden op het hart. "Ik wens in de komende weken beslissingen te zien, dat zou een sterk signaal zijn."



Volgens de oppositie loopt het in de speciaal opgerichte werkgroep echter voor geen meter. Olivier Maingain (DéFI) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) ventileerden tijdens het vragenuurtje vooral hun kritiek op meerderheidspartij N-VA, zoals die eerder op de dag ook al te lezen was in Le Soir. Met name werkgroepvoorzitter Brecht Vermeulen was daarbij kop van jut.



Vermeulen en de N-VA staan bij zowat alles op de rem, klonk het. Naast het verzet tegen de decumul van Kamerzitjes met een burgemeesters- of schepenfunctie, werd onder meer verwezen naar de uitbreiding van de beperkingen op het loon van politici die zowel parlementslid als burgemeester zijn. Bij die beperking zouden ook de extra vergoedingen moeten worden meegenomen voor speciale functies zoals het fractieleiderschap of het voorzitterschap van een commissie, vinden de meeste partijen.



N-VA is echter niet categoriek tegen een uitbreiding van dat loonplafond van 150 procent, beklemtoont Vermeulen. "We zijn niet tegen 150 procent 'all in', maar willen dan wel goed bekijken of alle speciale functies ook correct verloond worden in verhouding met het geleverde werk", verduidelijkt hij.



Ook meer algemeen spreekt Vermeulen de kritiek tegen. "Men probeert mij in die hoek te duwen, maar we snijden wekelijks nieuwe thema's aan en hebben al afspraken kunnen maken", aldus de N-VA'er, verwijzend naar de deal om het loon ook afhankelijk te maken van de aanwezigheid bij stemmingen in commissies. Ook volgens MR-collega Gautier Calomne levert de werkgroep goed werk.



Vermeulen legt zich echter wel dwars voor een verbod om een Kamerzitje te combineren met een lokaal uitvoerend mandaat. N-VA vindt dat immers in de eerste plaats een interne zaak van de partijen zelf. "We zijn bereid daarover te spreken, maar koppelen daar dan de afschaffing aan van de Senaat en de vermindering van het aantal Kamerzetels", klinkt het daarover klaar en duidelijk.