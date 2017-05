Verkeersboete niet betaald? Politie mag nu ook slimme camera's inzetten om wanbetalers op te sporen

EB

De politie mag binnenkort met de slimme camera's op de Belgische wegen op zoek naar wie zijn verkeersboetes niet betaald heeft. De plenaire Kamer stemde vandaag in met een wetsvoorstel van Open Vld dat dit mogelijk maakt. Tot op vandaag had enkel de douane toegang tot de databank met openstaande penale boetes.

Dat de aanpak doeltreffend is, blijkt uit de cijfers die de douane kan voorleggen. Na een proefproject in 2013 gebruiken intussen alle mobiele motorbrigades van de douane de 21 ANPR-scanners om voertuigen op te sporen. In 2015 werd zo ruim 2,3 miljoen euro geïnd bij meer dan 4.200 wanbetalers, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu heeft opgevraagd bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt.



Samen met Katja Gabriëls en Vincent Van Quickenborne stelde ze daarom een uitbreiding voor. De liberalen beklemtonen dat hun wetswijziging ook een belangrijk ontradend effect zal hebben. Zeker als je weet dat de politie het voertuig van de wanbetalers kan vastzetten tot de achterstallige boetes betaald zijn.



Opvallend: voor Open Vld is de inning van strafrechtelijke boetes eigenlijk geen taak voor de politie. "Dat behoort in ieder geval niet tot haar kerntaken. Maar in afwachting van een uitbesteding aan de private sector, is het aangewezen de bestaande mogelijkheden volop te benutten", zo verwoordt Gabriëls het.



Vanuit de oppositie keurde sp.a het voorstel mee goed. PVDA stemde tegen, de rest van de oppositie onthield zich.