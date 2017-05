"'Beter met daders aanranding Technopolis in gesprek gaan dan vervolgen'? Zulke uitspraken kunnen niet door de beugel"

Bewerkt door: ADN

mechelen Na het incident van dinsdag in het Mechelse doe-centrum Technopolis waarbij zestien minderjarige meisjes werden aangerand door vier mannelijke leeftijdsgenoten, verklaarde Sensoa aan VTM NIEUWS dat het begrip 'toestemming' voor jongeren een relatief begrip is. Sensoa pleitte dan ook voor een gesprek met die jongeren, liever dan een strafrechtelijk gevolg. Een uitspraak waar eerste schepen en Vlaams parlementslid Marc Hendrikcx (N-VA) zich vragen bij stelt. Hij vraagt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om uitleg over de opdracht die Sensoa van de Vlaamse regering kreeg.

"De manier waarop een centrum dat als autoriteit geldt in deze materie manifest seksueel misbruik schijnt te vergoelijken en relativeren, roept vragen op" Mechels eerste schepen Marc Hendrickx Sensoa verklaarde dat jongeren die beginnen experimenteren met relaties en seksualiteit nog niet weten waar de grenzen liggen en dat toestemming voor hen een relatief begrip is. "De beste manier is om met die jongeren in gesprek te gaan. Wat is er juist gebeurd? En hoe is dat juist gebeurd? Ook is het belangrijk te duiden wat er juist verkeerd is aan dat gedrag. Gepast reageren, is dan ook beter dan een strafrechterlijke vervolging."