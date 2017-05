Door: redactie

11/05/17 - 19u36 Bron: vtmnieuws.be

video De economische inspectie kreeg al dertig klachten binnen van mensen die opgelicht werden door een Nederlands incassobureau.

Zo zit het in elkaar: eerst smeren ze mensen via de telefoon een zogenaamd 'cashbackabonnement' aan, waarmee je korting krijgt in winkels.



Nadien beseffen de mensen dat ze het abonnement niet kunnen opzeggen. Als ze dan niet betalen, dreigt het bedrijf met gerechtelijke stappen.



Het gebeurde ook met de moeder van Dominique Valcke.