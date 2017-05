Ziekteverzuim ambtenaren stijgt jaar na jaar, net als in de privésector

EB

11/05/17 - 18u20 Bron: Belga

Federale ambtenaren waren vorig jaar gemiddeld op honderd werkdagen ruim zes dagen afwezig door ziekte. Zo blijkt uit cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de FOD Volksgezondheid. Dat is het hoogste peil in jaren. Ambtenaren worden steeds ouder en stress maakt hen steeds vaker ziek. In Wallonië ligt het ziekteverzuim het hoogst.

Voor alle duidelijkheid: daarmee zijn ze niet vaker ziek dan in de privésector, waar het ziekteverzuim op gelijkaardige niveaus ligt.



Wat wel zo is, en dat geldt ook voor de privésector: jaar na jaar stijgt het cijfer van het ziekteverzuim. "Met een percentage van 6,22 procent zit men op het hoogste niveau sinds men elf jaar geleden begon met het meten van het zieketeverzuim", aldus Eduard De Decker, hoofd ziekteverzuim bij Medex. In 2015 lag het ziekteverzuim met 5,98 procent onder de zes op honderd dagen.



Het stijgend ziekteverzuim is een gevolg van het ouder wordend ambtenarenkorps. Hoe ouder men is, hoe langer ziek men is. Stress hakt er ook meer en meer in bij de ambtenaren. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat één op drie ziektedagen het gevolg is van stress-gerelateerde aandoeningen. Een bijkomende reden voor het hoge cijfer vorig jaar is het sociaal conflict bij de Franstalige cipiers: heel wat ambtenaren meldden zich toen ziek. Lees ook Meer dertigers en veertigers meldden zich ziek in 2016

