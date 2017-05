Nigeriaans prostitutienetwerk opgerold in Brussel: slachtoffers moesten voodooceremonie ondergaan

SPS/sam

In de Schaarbeekse prostitutiewijk, vlak bij het Brusselse Noordstation, zijn vanochtend vijf verdachten opgepakt bij een reeks huiszoekingen. De actie was gericht tegen een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie. Aan het hoofd zou een Nigeriaanse pooister staan die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier zou hebben opgewerkt. Haar organisatie zou jonge Nigeriaanse prostituees meedogenloos aanpakken en gebruikmaken van gruwelijke voodoopraktijken. Naast de vrouw zijn nog vier verdachten opgepakt.

De speurders vielen binnen op enkele tientallen locaties in Schaarbeek en elders in België. Het ging onder meer om de schuiladressen van de vijf verdachten, de 'safehouses' waar de slachtoffers zouden zijn ondergebracht en een dertigtal ontuchthuizen in het Brusselse prostitutiekwartier die de hoofdverdachte zichzelf officieus zou hebben toegeëigend.

Voodoo In het Brusselse prostitutiekwartier zouden meisjes gedwongen worden om zich te prostitueren voor de afbetaling van een "schuld" van 45.000 euro. Volgens de federale politie rekruteerde de Nigeriaanse pooister via haar eigen kanalen jonge meisjes vanuit Nigeria en liet ze die vervolgens naar Brussel smokkelen. Ze gebruikte daarvoor wel een techniek die internationaal wordt toegepast binnen het Nigeriaanse prostitutiemilieu. Meer bepaald worden de meisjes meestal geronseld in de regio 'Benin-City', waar hen een mooie toekomst wordt beloofd.



Nadat ze een gruwelijke voodooceremonie hebben ondergaan waarbij ze zweren dat zij de pooister zullen gehoorzamen, worden de meisjes meestal in groep tot aan de kust van Libië getransporteerd door de Nigeriaanse trafikanten. Die tocht duurt verschillende weken tot maanden en is vol gevaar en ontbering. Bovendien worden de meisjes onderweg geregeld verkracht door de betrokken trafikanten en hun entourage. Meer dan eens sterven slachtoffers onderweg.

Afpersing en bedreigingen Bij ongehoorzaamheid van de meisjes of vluchtpogingen zouden de families van de meisjes in het thuisland Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood worden. Eens aangekomen in Europa, worden zij quasi onmiddellijk wegwijs gemaakt in het plaatselijke prostitutiekwartier en dienen zij het oorspronkelijk afgesproken bedrag te verdienen als prostituee. In het Brusselse prostitutiekwartier zouden meisjes gedwongen worden om zich te prostitueren voor de afbetaling van een "schuld" van 45.000 euro.



Bij ongehoorzaamheid van de meisjes of vluchtpogingen zouden de families van de meisjes in het thuisland Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood worden. De Brusselse federale gerechtelijke politie kon een dertigtal dergelijke slachtoffers van de organisatie identificeren.