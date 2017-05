Fietser steelt halsketting van oudere dame: getuige rijdt overvaller opzettelijk aan

Door: Sander Bral

11/05/17 - 13u29

© Marc De Roeck.

Deze middag deed er zich een brutale overval voor in Hoboken. Rond twaalf uur werd een oudere dame in de Hendriklei overvallen door een man op de fiets. De overvaller kon er na een schermutseling vandoor gaan met de halsketting van de dame. Ze zou daarbij gestoken zijn met een mes, maar dat wordt niet officieel bevestigd. De dame is wel gewond naar het ziekenhuis gebracht.



Een getuige die achter het stuur zat van een BMW zag alles voor zijn neus gebeuren. Hij nam het recht in eigen handen en ging de overvaller achterna. Enkele honderden meters verder, in de Lageweg, reed de getuige de overvaller van zijn fiets. Die zat even geklemd tussen het voertuig en een woning en raakte gewond aan zijn been.



De overvaller strompelde weg en kon ontkomen. Hij wordt nu opgespoord door de politie met een speurhond.