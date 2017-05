Moordenaar van Femke pleegt zelfmoord in cel

JDSL

René Fripont (63) die in maart zijn ex-vrouw Femke Wetzels (38) vermoordde, heeft zelfmoord gepleegd. Hij werd vanochtend dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Hasselt.

Op 3 maart stak Fripont zijn ex-vrouw meerdere keren in de borst. De twee waren nog maar zes weken uit elkaar. De 47-jarige eigenaar van het café bleek sinds kort de nieuwe vriend van Femke, maar dat kon René Fripont, met wie ze bijna 20 jaar samen was, niet verkroppen.

Café "René had die avond zelf nog een gesprek met Femke in het café. Hij babbelde ook met haar nieuwe vriend, want zij kenden elkaar al langer", klinkt het bij kennissen. "René wenste hem zelfs het allerbeste toe in de toekomst."



De meeste aanwezigen waren op de hoogte van de breuk en de nieuwe relatie van Femke. Na middernacht verliet René uiteindelijk de zaak met een bevriend koppel, maar besloot om wat later alleen terug te komen. Niemand die toen durfde denken dat hij haar om het leven zou brengen.