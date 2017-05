Drugsdealende oma (77) veroordeeld tot jaar cel met uitstel: "Geen schuldbesef"

Wouter Spillebeen; avh

Een 77-jarige Wondelgemse grootmoeder is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een effectieve geldboete van 1.200 euro omdat ze speed dealde vanuit haar sociale flat. Ze kwam naar eigen zeggen niet toe met haar pensioentje en zag geen andere uitweg.

De speurders vonden een bergje poeder en 5.000 euro in haar kluis. "Maar ik voel me niet schuldig tegenover die druggebruikers", vertelt Martha V. "Want maak u geen illusies, als die mensen hun spul niet bij mij kochten, kochten ze het gewoon elders. En voor alle duidelijkheid: die kopers waren ook geen kleine kinderen."



Het gebrek aan schuldbesef speelde zeker mee in de strafmaat. "Ze heeft doelbewust gehandeld om zo snel mogelijk geld te verdienen", motiveerde de rechter. "Haar houding is verontrustend omdat veel bejaarden het met een klein pensioen moeten stellen. Ze staat niet stil bij de nefaste gevolgen."



De vrouw zal berusten in haar straf. "Het is een correct en afgewogen vonnis", aldus haar advocaat.



Het enige waar Martha spijt van heeft, is dat ze haar drugsgeld thuis oppotte in een kluis. "Ik had al 5.000 euro bij elkaar gespaard", zegt ze. "Maar bij de inval heeft de politie dat geld gevonden en in beslag genomen. Ik had het beter allemaal opgemaakt. Samen met mijn dochter en kleindochters. Nu hebben we er niets aan gehad." De politie vond bij de huiszoeking niet alleen een dikke stapel bankbiljetten, maar ook nog 220 gram speed. Klaar om door Martha afgewogen en in zakjes gestoken te worden. "In feite was dat hard werken", zegt ze.