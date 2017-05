File vanaf Genk op E314 door ongeval met drie wagens

Door: Jimmy De Schrijver

11/05/17 - 08u44 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Op de E314 tussen Genk en Houthalen is het momenteel filerijden in de richting van Lummen. Ter hoogte van afrit Park Midden-Limburg zijn rond 7u40 uur drie voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Hierdoor is de linker rijstrook versperd.



Uit de eerste berichten zou het bij blikschade blijven. Het is filerijden van voor Genk. In de andere richting is het vertraagd verkeer door nieuwsgierige automobilisten. De wagens worden getakeld.