Vrachtwagens beschadigd bij brand in garage Frederix

Door: Jimmy De Schrijver

11/05/17 - 08u39 Bron: Eigen berichtgeving

Beringen

In de herstelplaats bij Truck Service Frederix, gespecialiseerd in het merk MAN, in de Schemkensstraat op de industriezone Ravenshout in Paal heeft het vanochtend gebrand.



De brand werd even voor 5.30 uur opgemerkt en ging gepaard met een rookpluim die langs de E313 te zien was. Het vuur zou volgens de hulpdiensten al de avond voordien ontstaan zijn en zich langzaam verspreid hebben over de werkplaats.



Een negental voertuigen liepen brandschade op. Ook de structuur van de loods raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. De brandweer heeft momenteel de brand onder controle. Kwaad opzet wordt uitgesloten.