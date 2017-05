Sjoemelende Citibank-kantoorhouder regelt kredieten voor fictieve werknemers

Bewerkt door: mvdb

Het justitiepaleis van Hasselt. © belga.

Maasmechelen Een voormalig filiaalhouder van een Citibankkantoor is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, en 1.500 euro boete wegens schriftvervalsing, gebruik van valse stukken en oplichting. Er was gesjoemeld bij het toekennen van kredieten.

De rechtbank legde hem ook een handelsverbod van vijf jaar op. Een 29-jarige man uit Hasselt werd als spilfiguur beschouwd. Hij kreeg een effectieve celstraf van twee jaar en 3.000 euro boete.



De onmiddellijke aanhouding van de Hasselaar werd bevolen. Vijf andere beklaagden werden tot een celstraf van zes maanden en 600 euro boete veroordeeld. De twee resterende beklaagden kregen elk een werkstraf van negentig uur. Het zakenkantoor zelf kreeg een boete van 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Citibank is intussen van naam veranderd in Beobank. In 2012 diende de bankinstelling een klacht in wegens vermeend gesjoemel.



Kredietwaardigheid

De twintiger uit Hasselt stelde valse documenten en loonfiches op. Mensen die een lening wensten, waren zogezegd als werknemer ingeschreven in een van zijn bakkerijen. In feite hadden ze geen job en fingeerden ze hun kredietwaardigheid. Op die manier slaagden de mensen er toch in om een lening los te weken.



De hoofdverdachte zelf woonde het proces niet bij. Hij zit mogelijk in het buitenland. Tegen de man is een gerechtelijk onderzoek lopende wegens mogelijke betrokkenheid bij een andere fraudezaak. De fraude is in een zevental zaken toegepast. Het vroegere Citibank kon al een deel van het geld recupereren. Er is een schadevergoeding van ongeveer 28.500 euro toegekend.