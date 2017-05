Agent uit 'Alloo bij de Wegpolitie' verduistert voor minstens 17.500 euro boetes

Door: Kristof Aerts

10/05/17 - 17u54 Bron: Eigen berichtgeving

Agent Hans V.A. (46) aan de zijde van Luk Alloo. © VTM.

Hans V.A. (46) van de Antwerpse wegpolitie riskeert 6 maanden cel, omdat hij jarenlang het geld van boetes die cash geïnd werden, in zijn eigen zak heeft gestoken. De Turnhoutenaar speelde een rol in de VTM-reeks 'Alloo bij de Wegpolitie'.

Eind 2015 startte het onderzoek, toen V.A. aangifte deed van het verlies van boeteboekjes. Er volgde een intern onderzoek. Uit controle van de boeteboekjes die hij nog op zak had, bleek dat hij in totaal voor 17.529 euro had verduisterd. Boetes die vooral afkomstig waren van buitenlanders truckers die tijdens controles tegen de lamp liepen. "Mogelijk gaat het dus nog over een veel groter bedrag", stelt de aanklager.



De veertiger bekende de feiten en had financiële problemen. Het geld heeft hij intussen wel terugbetaald. Vonnis op 7 juni.