"Vernietiging GRUP hypothekeert alle plannen om Vilvoorde verder te vernieuwen tot moderne woon- en werkstad"

10/05/17

De stad Vilvoorde vraagt dat de Vlaamse regering de bevoegdheid om een ruimtelijk beleid voor het gebied Vilvoorde-Machelen vast te leggen, overdraagt aan beide gemeenten. "Als men wacht tot dit GRUP effectief vernietigd wordt, ontstaat een complete chaos", aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a). Hij reageert op het bericht dat de auditeur van de Raad van State voorstelt om de bepalingen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel voor de zone te vernietigen.

Bonte wijst op het feit dat de vernietiging van dit GRUP niet alleen de plannen voor het winkelcomplex Uplace in Machelen zou hypothekeren, maar ook al de plannen die Vilvoorde nu ontwikkelt om zich verder te vernieuwen tot een moderne woon- en werkstad.



Het gaat hierbij onder meer om het nieuwe ziekenhuis, de verdere ontwikkeling van Watersite, de plannen voor het recreatie- en winkelcentrum Watersite Park in de voormalige Renaultfabriek, de aanpak van de BUDA, de bouw van de nieuwe politiekazerne...

Juridische zekerheid Om Vilvoorde als snelst groeiende stad in Vlaanderen in staat te stellen werk te maken van wonen, recreatie, groen, scholen, sportfaciliteiten, handelszaken... en zich te vernieuwen tot een moderne woon- en werkstad aan het water, waarbij heel wat stedelijke functies hun plaats moeten krijgen, is momenteel nood aan ruimtelijke planning die juridische zekerheid biedt, luidt het.



"Vilvoorde is zo goed als klaar met een eigen ruimtelijk structuurplan waarin dit geconcretiseerd wordt. Als het GRUP vernietigd wordt, ontstaat een complete chaos waarin niemand nog weet of hij recht heeft op vergunningen", aldus Bonte.

Betere kennis van zaken Het viaduct van Vilvoorde. © belga. Om dit laatste te vermijden, is het volgens Bonte aangewezen dat de Vlaamse regering Vilvoorde en Machelen in staat stelt om in consensus zelf hun ruimtelijke toekomst te bepalen. "Ik denk ook dat wij een betere kennis van zaken hebben om de toekomst van dit gebied te bepalen dan kabinetsmedewerkers in Brussel. Bij de totstandkoming van dit GRUP hebben Vilvoorde en Machelen indertijd overigens al samen kritiek geuit, bijvoorbeeld op het feit dat de Vlaamse regering te veel vast bleek hangen aan het industriële verleden", aldus Bonte.