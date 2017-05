Man overleden aan station Waregem

Door: Bart Boterman, HR

10/05/17 - 15u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

Waregem Aan het station van Waregem is deze middag omstreeks 13.30 uur een man gestorven.

Een loketmedewerker van de NMBS die naar huis wou vertrekken met de auto merkte op dat de man in moeilijkheden was. De medewerker verwittigde meteen zijn collega die ook ging kijken en de hulpdiensten verwittigde. Zij probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam van de man af te dekken met een zeil. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk, maar het lijkt er voorlopig niet op dat het om een ongeval gaat, of dat er derden bij zouden betrokken zijn.