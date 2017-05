VIDEO: Ludo Van Campenhout wordt onwel in Vlaams parlement

SPS

Opschudding in @vlaparl, Ludo Van Campenhout @de_NVA geveld door eilepsieaanval tijdens toespraak Frans Timmermans #VillaPolitica @een — Linda De Win (@lindewin)

Vlaams parlementslid Ludo Van Campenhout (N-VA) is vanmiddag onwel geworden in het Vlaams parlement. Dat gebeurde tijdens een toespraak van vice-Europees Commissievoorzitter Frans Timmermans. De Antwerpse sportschepen werd onwel en viel van zijn stoel. Onder meer Open Vld-parlementslid en arts Freya Saeys kwam toegesneld voor een eerste controle.



Na een tiental minuten leek Van Campenhout, die onlangs bekendmaakte dat hij opnieuw in behandeling is voor zijn alcoholprobleem, opnieuw bij zijn positieven te komen en werd hij meegevoerd door de hulpdiensten.

Enkele minuten later werd de plenaire vergadering hernomen. Volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans is de gezondheidstoestand van Van Campenhout onder controle. Hij is naar een ziekenhuis in Brussel overgebracht. Volgens VRT-journaliste Linda De Win van Villa Politica kreeg Van Campenhout een epilepsieaanval.



Het is niet de eerste keer dat iemand onwel wordt in het Vlaams Parlement. Eerder dit parlementaire jaar werden ook ministers Hilde Crevits en Ben Weyts onwel in het Vlaamse halfrond.