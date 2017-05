Getuigen van kattenmishandeling gezocht in Maasmechelen

Door: Marco Mariotti

De politie onderzoekt meerdere gevallen van dierenmishandeling in Mechelen-aan-de-Maas. In de Hemelrijkstraat werd een kat door onbekenden vergiftigd. En in de Ridderstraat schoot iemand met een luchtkarabijn op een andere kat. Het diertje werd in de poten geraakt.