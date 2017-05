Syndicus licht immokantoor op voor 250.000 euro

SPS

10/05/17

De Brugse strafrechter heeft een vrouw uit Brugge tot twee jaar effectieve celstraf veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Als syndicus maakte Maria R. een immokantoor maar liefst 250.000 euro lichter. Het openbaar ministerie had vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De beklaagde werkte anderhalf jaar als zelfstandig syndicus voor een Brugs vastgoedkantoor. Het duurde een hele tijd vooraleer de oplichting aan het licht kwam. Maria R. sluisde immers op een slinkse manier geld door naar haar eigen rekeningen. Op inkomende facturen veranderde ze het rekeningnummer in haar eigen rekeningnummer of dat van een familielid. Zo leek het voor het immokantoor dat de facturen correct betaald werden. In werkelijkheid drukte de syndicus 250.000 euro achterover. Ook de eigenaars van de residenties werden opgelicht door de beklaagde.



De advocaat van de beklaagde stuurde aan op een straf met probatievoorwaarden. Volgens meester Stijn Leliaert is het duidelijk dat zijn cliënte nood heeft aan begeleiding. R. liep immers al eerdere veroordelingen op voor oplichting. Sinds juni 2016 zit ze in voorhechtenis.