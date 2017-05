Politie brengt Antwerpse prostitutiesector in kaart

Bewerkt door: ADN

10/05/17 - 13u01 Bron: Belga

Antwerpen Het team van de Antwerpse lokale politie dat focust op alle vormen van prostitutie heeft voor het eerst een volwaardig jaarrapport klaar, om het fenomeen in kaart te brengen en de strijd tegen de ermee gepaard gaande problemen te kunnen evalueren.

De politie identificeerde bij controles 1.682 sekswerkers , waarvan het overgrote deel (1.499) in de raamprostitutie . Bijna de helft had de Roemeense nationaliteit . Opvallend is dat het verloop groot is: 641 raamprostituees bleken nieuw te zijn. De controles wezen uit dat er relatief weinig problemen waren met de raamprostitutie, die gedoogd wordt in het Schipperskwartier.

Tippelen extra streng aangepakt

"Tippelen" wordt dan weer extra streng aangepakt in Antwerpen: elke vaststelling mondt uit in een proces-verbaal. Dat was vorig jaar 158 keer het geval voor op straat betrapte sekswerkers, voornamelijk in de Atheneumbuurt.



Twaalf hardleerse dames werden bestuurlijk aangehouden, vijf besloten over te stappen naar raamprostitutie en twee stapten in een begeleidingstraject.



"Tippelen willen we gewoonweg niet in Antwerpen: het gaat om vrouwen in een precaire situatie, vaak op het vlak van hun verblijfsstatuut of omdat ze slachtoffer zijn van mensenhandel, die niet weten waar ze gaan terechtkomen als ze in een wagen van een klant stappen", zegt hoofdinspecteur Glenn de Vleeschauwer.