Belgische transportbedrijven veroordeeld voor sociale dumpingpraktijken

Siebe De Voogt

10/05/17 - 12u56

© thinkstock.

In de Brugse rechtbank zijn vanmorgen drie Belgische transportbedrijven veroordeeld voor praktijken van sociale dumping. De drie bedrijven richtten in het buitenland zogenaamde postbusfirma's op. De maatschappelijke zetels waren in het buitenland gevestigd, maar op de zetel vonden in werkelijkheid geen activiteiten plaats. Op die manier ontliepen de zaakvoerders de Belgische sociale bijdragen, terwijl ze wel onderhevig waren aan het Belgische arbeidsrecht.