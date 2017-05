Onze opinie: "Van Matteo tot Mini Miss België: de overheid moet zich niet nodeloos moeien met de opvoeding van onze kinderen"

JAN SEGERS

10/05/17 - 08u09

© HLN.

De blunder van de arbeidsinspectie heeft heel wat stof doen opwaaien. Onze opiniemaker Jan Segers bekent dat hij zich als 13-jarige ook schuldig maakte aan kinderarbeid. Lees hier zijn opinie, uitzonderlijk volledig gratis. Voor meer opinies en diepteartikels kan je terecht in onze pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!



Hier volgt een bekentenis. Ik heb ooit kinderarbeid bedreven. Ik was 13 en ik hielp op zaterdagavond in het restaurant van mijn ouders. Ik assisteerde de barman tussen halfacht en negen, het spitsuur van het aperitief. Ik was een kind, maar de apéro maison had ik perfect in de vingers: onze onvolprezen Campari Orange, geserveerd in een hoog, smal glas. Eerst een half maatbekertje Campari, dan een kanjer van een ijsblok en daarbovenop, met zorg op het ijs gegoten, het eigenhandig geperste sinaasappelsap. Rood en geel wonderlijk van elkaar gescheiden. Een lust voor het oog. Behalve de herinnering heb ik er niets aan overgehouden. Geen geld en geen trauma.



Ik deed het voor mijn plezier en ik deed het voor niets. Dat het toen naar de letter van de wet om kinderarbeid ging, heb ik pas gisteren vernomen, veertig jaar later, toen bleek dat de sociale inspectie in Tongeren een koppel had betrapt - yes, hebbes! - dat zijn zoontje een handje liet toesteken in het opstellen van zijn standje op een Italiaanse beurs. Groot was de verbazing van Matteo (10) toen die inspecteur een kindslaafje in hem vermoedde. Nog groter en helemaal terecht was de verontwaardiging van Matteo's ouders. Uiteraard is helpen normaal. De overheid moet zich zo min mogelijk moeien in hoe ouders hun kinderen opvoeden, tenzij er onmiskenbaar sprake is van dwangarbeid of een andere schending van de kinderrechten. Niet dus, in het geval van die lieve Matteo. Hij is geen dwangarbeidertje, laat staan een kindslaafje, een kindbedelaar, een kindprostituee of een kindsoldaat. België is Cambodja of India niet, Nigeria of Syrië niet.



Rijk is de overheid en zorgeloos het land dat op zondag nog voldoende inspecteurs kan inzetten om in Tongeren te controleren op vermeende kinderarbeid. Zie de frauduleuze transportfirma Jost: je zou denken dat die sociale inspectie haar handen meer dan vol heeft met de bestrijding van sociale dumping en andere misbruiken.



De wet op de kinderarbeid is duidelijk: tot 15 jaar mag een kind geen arbeid verrichten, tenzij die activiteit past in de vorming of de opvoeding van het kind. Over dat laatste moeten de ouders oordelen, niet de overheid. Doet die overheid dat toch, dan waagt ze zich op glad ijs, zoals Kris Peeters toen hij de organisatie van Mini Miss België verbood. Peeters heeft gelijk als hij dat opvoedkundig een onzalig idee vindt, maar moet je dat daarom als overheid verbieden, vingertje in de lucht? Is een schoonheidswedstrijdje per definitie schadelijker voor een kind dan een sportwedstrijdje of deelname aan 'The Voice Kids'?



Het hangt er maar vanaf hoe groot de drang en de dwang van de ouders is. Is een moeder die in haar dochtertje een Mini Miss België ziet zoveel bedreigender dan een vader die in zijn zoontje een Mini Mister Hazard vermoedt en elke zaterdag luidkeels langs de lijn staat? Als de ouders van Matteo al worden verdacht van kinderarbeid, wat dan met al die vaders en moeders die zich de benen van onder het lijf lopen om hun kroost achtereenvolgens naar ballet, gitaarles, voetbaltraining en scouts te brengen, vastbesloten als ze zijn om hun prinsje of prinsesje alle kansen te gunnen om zichzelf artistiek, sportief en sociaal te ontplooien? Tussen stimulans en dwang loopt vaak een dunne lijn, maar de bedoeling is doorgaans goed. Dat hoort de overheid te respecteren. Inspecteren moet ze andere, veel belangrijkere dingen.