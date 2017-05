Trajectcontrole in Leopold II-tunnel: "Pestmaatregel die zo veel mogelijk boetes moet opbrengen"

SPS

10/05/17

Mobiliteitsorganisatie Touring is niet te spreken over de trajectcontrole die binnenkort van start gaat in de Brusselse Leopold II-tunnel. Een snelheidsbeperking van 50 km/u in de tunnel is "totaal onlogisch en dus ongeloofwaardig", aldus Touring. Uit een steekproef van de mobiliteitsorganisatie blijkt dat 7 op de 10 bestuurders een onlogische snelheidslimiet aan hun laars lappen.