Gerecht onderzoekt verdacht overlijden van 34-jarige man in Antwerpen

KAV/PLA

10/05/17 - 00u51 Bron: eigen berichtgeving

Deel van de Kleine Goddaard in het centrum van Antwerpen. © Google Streetview.

Het Antwerpse gerecht heeft een onderzoek geopend naar het verdachte overlijden van een 34-jarige man in Antwerpen. Gisterenavond waren de speurders van de federale gerechtelijke politie en het labo nog ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

De moeder van het slachtoffer vond gisterenavond het lichaam van haar zoon in een klein rijhuis in Kleine Goddaard, een zijstraat van de Lange Koepoortstraat in het centrum van Antwerpen. Ze verwittigde meteen de hulpdiensten. "Volgens de arts die de eerste vaststellingen deed, gaat het om een verdacht overlijden", vertelt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. Daarop werden de federale gerechtelijke politie, het technisch labo en de wetsdokter ter plaatse gestuurd om het onderzoek te voeren.



De onmiddellijke omgeving van het bewuste pand werd afgesloten, zodat de speurders hun werk konden doen. Gisterenavond was het nog onduidelijk hoe de dertiger om het leven is gekomen. Het Antwerpse parket kon niet meer informatie geven. (KAV/PLA)