Homans heeft 60 dagen om Valérie Geeurickx (niet) te benoemen

9/05/17

Linkebeek Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zal de gebruikelijke adviezen inwinnen over de voordracht van Valérie Geeurickx als burgemeester in de faciliteitengemeente Linkebeek. De N-VA-minister heeft 60 dagen de tijd om haar al dan niet te benoemen. Dat heeft de minister dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Willy Segers (N-VA), Michel Doomst (CD&V) en Chris Janssens (Vlaams Belang).