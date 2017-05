Politiewagen crasht met motor na achtervolging in Brusselse tunnel: dode en zwaargewonde

Stephanie Romans en Silke Vandenbroeck

9/05/17 - 23u45 Bron: Eigen berichtgeving, belga

© Marc Baert.

Tijdens een politieachtervolging is het gisterenavond tot een ernstige aanrijding gekomen tussen een motor en een politievoertuig. Volgens hulpdiensten ter plaatse viel er één dode. Een tweede slachtoffer raakte zwaar gewond en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde aan de uitgang van de Baljuwtunnel in Brussel.