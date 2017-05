Leden van Trekt Uw Plant blijven in de cel

kv

9/05/17 - 23u26 Bron: Belga

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de drie leden van vzw Trekt Uw Plant die vorige week werden aangehouden na een reeks huiszoekingen. Ze worden verdacht van handel, vervaardiging en bezit van verdovende middelen in vereniging en witwassen.

De vzw Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht als eerste Cannabis Social Club van België en telt intussen enkele honderden leden. Sinds februari 2010 kweken leden van de vzw cannabis voor het persoonlijk gebruik van andere leden, op basis van het principe één plant per lid. De leden halen hun cannabis op een ruilbeurs op en betalen 7 euro per gram, hun bijdrage aan de verzorgings- en werkingskosten.

Open boekhouding Het kweken, verhandelen en bezitten van cannabis is nog altijd bij wet verboden, maar Trekt Uw Plant beroept zich op een ministeriële richtlijn van 2005, die stelt dat bezit door een volwassene van maximaal drie gram cannabis en/of een cannabisplant niet vervolgd wordt, tenzij er sprake is van overlast of van verzwarende omstandigheden.



De vzw opereert naar eigen zeggen in alle openheid. Op haar website staat daarom een overzicht van de financiële activiteiten van de voorbije jaren. Zo waren er in 2015 294.682,50 euro aan inkomsten en 260.308,45 euro aan uitgaven. Het gros van de inkomsten en uitgaven bestaat uit 'werkingskosten'.