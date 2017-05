Acht als dieren verklede actievoerders opgepakt bij protest tegen pesticiden

kv

9/05/17 - 22u20 Bron: Belga

Activisten van EZLN tijdens een eerdere betoging aan de kantoren van Bayer. © Youtube.

OUDERGEM Bij een protestactie tegen pesticideproducenten in Oudergem zijn dinsdag acht actievoerders gearresteerd. Dat melt Yves Desmet, de woordvoerder van de politiezone Brussel-Marlow. In totaal kwamen deze namiddag zowat 70 activisten bijeen aan de gebouwen van de European Crop Protection Association (ECPA) in Oudergem, omdat die zou lobbyen voor grote producenten van pesticiden zoals het onlangs nog in opspraak gekomen Monsanto.

De activisten, van de groep EZLN (Ensemble Zoologique de Libération de la Nature), waren verkleed als dieren het gebouw binnengedrongen. Ze "versierden" de inkomhal met bladeren en aarde. Van buitenaf werd het gebouw besmeurd met rode verf.



De groepering protesteert voornamelijk tegen het gebruik en de verkoop van glyfosaat, door de Amerikaanse agrogigant verkocht onder de merknaam Roundup. Vorige maand kwam het bedrijf in opspraak in de zogenaamde Monsanto papers, omdat het wetenschappelijke studies zou hebben gemanipuleerd om te bewijzen dat de stof niet kankerverwekkend is.



Volgens EZLN blijft glyfosaat voorlopig toegelaten in de Europese Unie door het stevige lobbywerk van onder meer de ECPA, maar is de stof wel degelijk gevaarlijk. "Het intense lobbywerk van agro-multinationals en hun manipulatie van wetenschappelijke studies, ontsluierd in de 'Monsanto papers', zorgen ervoor dat wetgevers geen passende beslissingen kunnen nemen. We willen dat de toelatingsprocedures voor pesticiden en voor de commercialisering van chemische producten op Europees niveau worden herzien", klonk het vandaag bij een actievoerder.



Onderstaand filmpje maakten de actievoerders tijdens een eerdere inval in het hoofdkwartier van Bayer in Diegem op 5 november 2016.