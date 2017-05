Kunstenaar Wim Delvoye moet zich verantwoorden voor reeks bouw- en milieuovertredingen

kv

9/05/17 - 21u42 Bron: Belga

Wim Delvoye in 2012 bij zijn kasteel in Melle. © JVK.

Kunstenaar Wim Delvoye wordt beschuldigd van een reeks bouw- en milieuovertredingen in zijn kasteel in Melle tussen 2008 en 2011 en moet zich persoonlijk voor de rechtbank verantwoorden. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank dinsdag beslist.

Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap worden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning.



Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter. Omdat het kasteel een beschermd monument is, gaat het ook om inbreuken op het decreet ter bescherming van de monumenten en stads- en dorpsgezichten.



Delvoye kreeg in maart van het Gentse hof van beroep opschorting van straf voor bedreigingen aan het adres van twee ambtenaren en een politievrouw op zijn kasteel in Melle, die controles kwamen uitvoeren.



De nieuwe zaak wordt op 10 oktober gepleit. De rechtbankvoorzitter eiste dat Delvoye aanwezig is bij de behandeling.