Man liet wagens inschrijven op naam van zijn kleine kinderen om boetes te ontlopen

De politierechtbank van Leuven heeft gisteren een man veroordeeld tot tweemaal een maand rijverbod en tweemaal 600 euro boete, wegens inbreuken van de wet op het wegverkeer. Hij had zijn wagens ingeschreven op naam van zijn kinderen, die beiden nog geen 10 jaar oud waren, om boetes te ontlopen.

De zaak ging aan het rollen door een boete wegens verkeerd parkeren in Leuven. Omdat de betaling uitbleef, contacteerde de politie Johan G. De sms'sjes van de politie werden beantwoord door de kinderen, onder wie een kind van acht jaar oud.



Johan G. uit Herent werd gisteren veroordeeld, uitgerekend op de dag dat hij 48 jaar werd. De zaak werd eerder uitgesteld om hem de kans te geven zijn verplichtingen na te komen, wat inmiddels gebeurde. De voertuigen staan nu netjes op naam van zijn firma.



Tegen Johan G. werden twee dagvaardingen opgesteld, telkens wegens inbreuken van de wet op het wegverkeer van 30 juli 1979. Tussen 2012 en 2016 was hij in Leuven onder meer in overtreding op 22 januari 2015, 13 augustus 2015 en 26 januari 2016. In het tweede dossier ging het om een eenmalige inbreuk op 26 augustus 2016, eveneens in Leuven.



De verjaring van de strafvordering werd gestuit op 4 januari van dit jaar, door de betekening van de dagvaarding. Het rijverbod werd gemotiveerd op basis van "een verboden uitrusting die de opsporing van overtredingen bemoeilijkte of verhinderde".