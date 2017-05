Door: redactie

9/05/17 - 21u42 Bron: vtmnieuws.be

video

De toonaangevende Zweedse futuroloog Magnus Lindkvist is uitzonderlijk in ons land. Hij reist de hele wereld rond om te praten over trends en om mensen te inspireren. Vandaag gaf hij een unieke lezing op Fuel, een congres van Medialaan, het moederbedrijf van VTM NIEUWS.