Geslachtsverandering voortaan mogelijk zonder operatie

9/05/17 - 19u04 Bron: Belga

Wie officieel van geslacht wil veranderen, zal dat binnenkort kunnen via een administratieve procedure. Alle bestaande medische voorwaarden worden geschrapt. Dat staat in een wetsontwerp dat vandaag unaniem groen licht heeft gekregen in de Kamercommissie Justitie. Volgens de initiatiefnemers voorziet de wettekst voldoende garanties tegen eventuele misbruiken of ondoordachte wijzigingen.

Wie van geslacht wil veranderen, moest zich daar tot nu toe voor laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze wet brengt daar volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verandering in. Lees ook Homo's mogen ook bloed geven (behalve als ze seks hebben)

Procedure van drie tot zes maanden Concreet kan veranderen van geslacht binnenkort via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Die procedure start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarbij hoort een verklaring waarin staat dat de aanvrager al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de akte van geboorte, niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij of zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.



De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan verschillende verplichtingen. Hij moet de aanvrager wijzen op de gevolgen, inlichten over het verdere verloop van de procedure en een informatiebrochure overhandigen. De ambtenaar zal dan binnen de drie dagen ook de procureur des konings inlichten over de verklaring.



De procureur des konings heeft dan drie maanden tijd om een advies uit te brengen. Bij een negatief advies weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring. Als er geen advies volgt, wordt het geacht een positief advies te zijn. Tegen een weigering kan de aanvrager altijd beroep instellen bij een rechtbank. Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de aangifte, gaat de aanvrager opnieuw langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij geeft een verklaring af dat hij of zij van geslacht wil veranderen en bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging. Tot slot verandert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte.