Wielertoerist (25) overleden na aanrijding in Houthalen

In de Stationsstraat in Houthalen op de grens met Heusden-Zolder is vandaag even over 16 uur een wielertoerist bij het oversteken van de weg ter hoogte van de spoorwegovergang gegrepen door een wagen. De fietser werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij intussen overleden.