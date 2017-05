Vroeger en nu: onze 100-jarige supersenioren voor de camera

Door: redactie

10/05/17 - 05u00

Maria Adriaenssen poseert zoals op de foto van haar jongere jaren. © photo news.

FOTO Ze hebben rimpels en grijze (of helemaal géén) haren. Sommigen zijn hardhorig en moeilijk te been. Maar hun ogen blinken net als vroeger en hun lach is nog even schalks. Wij zochten in heel Vlaanderen eeuwelingen op en mochten door hun oude fotoalbums bladeren. Dat leverde deze prachtige portretten op. De opmerkelijke getuigenissen van onze supersenioren leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees.

Maria Adriaenssen

Johanna Poels

Ambrosine De Pauw

Albert Delaere

Oscar Vanneste

Adriana Hoogewijs