Boze taxichauffeurs protesteren in Brussel: veel hinder tijdens avondspits

9/05/17 - 15u58 Bron: Eigen berichtgeving, belga

video De Brusselse Leopold II-, Rogier- en Hallepoorttunnel zijn omstreeks 16.50 uur opnieuw opengesteld voor het verkeer, nadat een taxibetoging voor zware hinder zorgde. De avondspits zal evenwel stroef blijven verlopen, zegt de woordvoerster van Brussel Mobiliteit Inge Paemen. De dienstregeling van De Lijn en de MIVB ondervindt ook hinder.

De #betoging loopt op haar einde. De tunnels Leopold II, Rogier en Hallepoort zijn weer vrijgegeven voor alle verkeer. #TunnelBru — Mobiris NL (@MobirisNL) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

Nadat de proteststoet van taxi's dinsdagmorgen eerst naar het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) trok als protest tegen het Taxiplan, verplaatsten de boze chauffeurs zich in de richting van Brussel-Zuid via de Kleine Ring.

Daar bereikte de hinder omstreeks 16.00 uur een hoogtepunt en moesten de Rogier- en de Leopold II-tunnel in de richting van Brussel-Zuid en de Hallepoorttunnel in beide richtingen afgesloten worden. Daardoor was er bijna op de volledige Kleine Ring hinder. Eenmaal aangekomen aan Brussel-Zuid, kwam de betoging van de taxichauffeurs ten einde.

"De betogers zijn weg en de tunnels zijn opnieuw open, maar het heeft zijn tijd nodig vooraleer het verkeer zich volledig herstelt", aldus Paemen.

Ook de openbaarvervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn ondervinden grote hinder op hun busverkeer.