Brusselse tunnels afgesloten door protestactie taxichauffeurs

Door: Freya De Coster

9/05/17 - 13u58 Bron: Eigen berichtgeving

© Mark Baert.

video Boze taxichauffeurs rijden momenteel al toeterend in collone door Brussel. Omdat ze ermee dreigen de tunnels te blokkeren, heeft de politie uit veiligheidsredenen de Leopold II-tunnel en de Rogiertunnel afgesloten. De taxichauffeurs willen met de actie hun ongenoegen uiten over het vernieuwde taxiplan.

Ongeveer tweehonderd taxi's hebben zich vanmorgen om 9 uur verzameld op de Koning Albert II-laan aan het Noordstation in Brussel. Een delegatie werd ontvangen door de directie Taxi's van Brussel Mobiliteit op de Vooruitgangsstraat. Vervolgens trokken de taxi's om 11 uur naar het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Volgens Audrey Dereymaeker, woordvoerder van politiezone Brussel-Noord, ging het om slechts 40 taxi's. Het verkeer tussen het Noordstation en het Noordplein zat daardoor geblokkeerd.



De taxichauffeurs willen met de actie hun ongenoegen uiten over het vernieuwde taxiplan dat de minister enkele weken geleden afkondigde. Daarbij zouden taxi's van Uber meer mogelijkheden krijgen, en dus een grotere concurrentie vormen voor de taxisector.



Tunnels

Omstreeks 14 uur trokken de taxichauffeurs van het Noordstation naar het kabinet van minister Rudi Vervoort in de Regentstraat en zo verder naar het Zuidstation. Ze dreigen ermee om daar de hele buurt te blokkeren. Een lange kolonne taxis rijdt toeterend door de straten van Brussel. Ze dreigen er ook mee om de tunnels te blokkeren. Daarom heeft de politie zelf de Leopold II-tunnel en de Rogiertunnel afgesloten, uit veiligheidsredenen. "Er heerst enorme verkeershinder en we hebben bij vorige incidenten gemerkt dat sommige bestuurders wel eens rechtsomkeer durven maken. Levensgevaarlijk natuurlijk", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.