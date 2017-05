Boze taxichauffeurs bezetten straten rond Noordstation

Door: Freya De Coster

9/05/17 - 11u35 Bron: Eigen berichtgeving

© Mark Baert.

Brussel Een hondertal misnoegde taxichauffeurs heeft deze voormiddag geprotesteerd in Brussel. Ze bezetten met hun wagens de straten rond het Noordstation.

Om 11 uur trokken de taxichauffeurs massaal naar het kabinet van Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet om hun ongenoegen te betuigen over het vernieuwde taxiplan dat de minister enkele weken geleden afkondigde. Daarbij zouden taxi's van Uber meer mogelijkheden krijgen, en dus een grotere concurrentie vormen voor de taxisector. "Het is deels een georganiseerde en deels een spontane actie", zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel Noord. "Deze ochtend kondigden ze aan dat ze zouden betogen. Politieagenten zijn ter plaatse om de boel in de gaten te houden." Voorlopig verloopt de actie zonder incidenten.