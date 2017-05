Truck van Willy Naessens gekanteld: hinder op E17

Door: Hans Verbeke

9/05/17 - 11u11 Bron: Eigen berichtgeving

© AHK.

Deerlijk In Deerlijk kantelde iets voor negen uur een vrachtwagen van het bouwbedrijf Willy Naessens. Dat gebeurde toen de chauffeur van op de N36 rechts de oprit richting Kortrijk nam.

Aalbeke

Een Franse truck (links) raakte een in de file stilstaande vrachtwagen. © VHS.

Ook in Aalbeke (Kortrijk) was er vanochtend een ongeval met vrachtwagens. Een Franse trucker merkte te laat op dat zijn Belgische voorligger zo goed als stil stond in de filevorming voor de Franse grens. De man remde nog maar kon een aanrijding niet vermijden.



Tijdens z'n remmanoeuvre week hij licht uit naar links waardoor een stukje van de linkerrijstrook versperd was. Aanvankelijk leverde dat stilstaand verkeer en bijkomende file op maar nadat de trucker voor verzorging naar het ziekenhuis was overgebracht, werd de linkerrijstrook zo goed en zo kwaad als het ging weer opengesteld.



Er was net genoeg plaats om ook het vrachtverkeer te laten passeren. Tijdens de takelwerken wordt het verkeer afgeleid via een parallelle rijstrook ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E403.