Vlamingen stoken eerste koosjere whisky van het land

Stokerij De Molenberg in Blaasveld, bij Willebroek, heeft met de Gouden Carolus Single Malt als eerste een 'koosjere' Belgische whisky op de markt gebracht. "Dit is een grote erkenning voor onze kwaliteit en zuiverheid", zegt zaakvoerder Charles Leclef.

"We werkten de voorbije maanden samen met het streng-orthodoxe Joodse rabbinaat in Antwerpen en de Antwerpse whisky- en wijnhandel CEDEV om deze Belgische primeur te kunnen voorstellen. De Gouden Carolus Single Malt kreeg na een kleine aanpassing in het productieproces groen licht: we moesten enkel iets doen aan het afvulprocédé, het bottelen van de whisky. We moesten ervoor zorgen dat de drank nooit in contact kwam met andere vloeistoffen in de leidingen. Daarom hebben we specifiek één buffertank toegewezen aan de koosjere whisky. Bij het afvullen van de whisky is ook steeds een inspecteur van het rabbinaat aanwezig ter controle. Enkel dan krijgen de flessen hun 'ORT'-zegel, wat staat voor 'Onder Rabbinaal Toezicht'." (EDT)