Tekeningen voor Demian, voor altijd 11 jaar

9/05/17 - 05u00

Klasgenootjes hangen zelfgemaakte tekeningen op voor hun plots overleden klasgenootje Demian. © David Legreve.

Vandaag zou hij 12 jaar geworden zijn. Maar Demian Ver Elst uit Lier kwam eind vorige week om het leven in zijn slaap, op zeeklassen in Oostende. Zijn school richtte gisteren een herdenkingshoekje in, zijn klasgenoten versierden het met tekeningen en sterretjes.