KCE: "Geneesmiddel voor eierstokkanker houdt tumor langer onder controle maar verslechtert levenskwaliteit patiënte"

9/05/17

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek naar een geneesmiddel voor de behandeling van eierstokkanker. Het onderzoek heeft aandacht voor de veiligheid, de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit van Bevacizumab (merknaam Avastin®) dat bij eierstokkanker in combinatie met chemotherapie wordt voorgeschreven.

Bevacizumab houdt de tumor langer onder controle, zo blijkt uit het onderzoek, maar het doet de globale levenskwaliteit van de patiënte minstens tijdelijk verslechteren. Er is geen bewijs dat het geneesmiddel een significant effect heeft op de totale overleving, behalve dan bij patiëntes bij wie de eierstokkanker is uitgezaaid tot buiten de buikholte. De beste resultaten voor kosteneffectiviteit worden dan ook bij deze laatste groep behaald.



Terugbetaling

Het KCE beveelt aan om met deze bevindingen rekening te houden bij het beslissingsproces over de (verdere) terugbetaling van bevacizumab. Het geneesmiddel wordt momenteel als behandeling van eierstokkanker ten gevolge van een tijdelijke conventie terugbetaald.



In België is eierstokkanker de achtste meest voorkomende kanker bij vrouwen: jaarlijks wordt hij bij ongeveer 850 vrouwen vastgesteld. Als oorzaak van kankersterfte bij de vrouw staat de aandoening op de vijfde plaats.