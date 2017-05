Legervakbonden met lege handen naar huis na ontmoeting met premier Michel

Door: redactie

De vier legervakbonden zijn gisteren voor het eerst sinds de aankondiging van de verlenging van de militaire loopbaan ontvangen door premier Charles Michel (MR). Een concreet resultaat heeft dat niet opgeleverd, klinkt het langs de kant van de vakbonden.

"De gesprekken zijn constructief verlopen. Toch kan de militaire vakbond ACMP-CGPM na afloop van de vergadering enkel teleurgesteld reageren. We blijven in feite op onze honger zitten", zei de Algemene Centrale van het Militair Personeel. "Tot nu toe was er enkel sprake van overgangsmaatregelen voor militairen die dichtbij de huidige pensioenleeftijd van 56 jaar staan. De maatregelen zijn echter nog altijd vaag en de timing van de uitvoering ervan is ook nog niet duidelijk."



Principebeslissing

"Daarnaast blijft de principebeslissing van oktober 2016 naar alle waarschijnlijkheid behouden. Zo zal de pensioengerechtigde leeftijd uiteindelijk worden verhoogd met gemiddeld 8,5 jaar. Voor ons is dat onaanvaardbaar. De ideeën die nu nog op tafel liggen komen op geen enkele manier tegemoet aan de ondergrenzen die ACMP-CGPM heeft vastgelegd."



"We hebben niets geleerd", zei de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD-CGSP).



Op het kabinet van de premier klonk het dat de ontmoeting bedoeld was om "de dialoog te bevorderen". De vier vakbonden ontmoeten vrijdag minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).