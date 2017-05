MVDB

Quiz 65 procent van de meer dan 34.000 leerlingen die dit jaar hebben meegedaan aan de Grote Verkeerstoets, is geslaagd. Opmerkelijk, want in de vorige editie waren twee op de drie kinderen nog gebuisd. Wij selecteerden 7 vragen uit de test, die in totaal uit 25 meerkeuzevragen bestaat. Hoe doe jij het?