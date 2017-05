Vijfdaagse militaire oefening van start rond Schelde in Antwerpen

kv

In het Scheldegebied in de regio Antwerpen is vandaag de internationale militaire oefening 'Clean River' afgetrapt waaraan nog tot en met vrijdag ruim vijfhonderd Belgische en Nederlandse militairen deelnemen. De oefening zal ook op het openbare domein te zien zijn, met onder meer helikopteracties en het overzetten van troepen op de Schelde. De scenario's draaien rond acties tegen rebellengroeperingen of terroristen.

Vandaag concentreerde de actie zich vooral rond de kerk van Oosterweel in het Antwerpse havengebied. "Het scenario was een doorgedreven zoekactie naar wapens en schuilplaatsen van terroristen", zegt kapitein Van Daele van het 11de Bataljon Genie van Burcht, het regiment dat de oefening organiseert. "Er was ook een ge├źnsceneerde gewonde. Het is goed dat we na lange tijd op straat te hebben gestaan nu eindelijk nog eens kunnen trainen voor operaties waarvoor we oorspronkelijk zijn opgeleid. Je voelt dat je na verloop van tijd bepaalde skills begint te verliezen."



De komende dagen kunnen inwoners van onder meer Temse, Sint-Niklaas, Burcht en het Antwerpse district Hoboken nog militairen zien opduiken, al dan niet met ondersteuning van helikopters of vaartuigen. "Onze Nederlandse collega's brengen ook opnieuw hun materiaal mee waarmee we enkele jaren geleden een ponton over de Schelde hebben gelegd", zegt Van Daele.